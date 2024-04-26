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26 Nisan 2024 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 11:45:00

Türk Kızılay, yaz aylarında düşen kan stokunu bağış kampanyasıyla artıracak

Kaynak: AA

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Adana'da yaz aylarında düşen kan stokunun ihtiyaç seviyesinde tutulması amacıyla Türk Kızılay tarafından "Birbirimize candan bağlıyız Adana" temasıyla kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Adana Valiliği himayesinde, Türk Kızılay Adana Şubesi ve İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü, kentte yaz aylarında düşüş yaşanan kan bağışı konusunda harekete geçti.

Vatandaşların yazın sıcaktan dolayı deniz ve yaylaya gitmesi nedeniyle kan stokunda yaklaşık yüzde 20 düşüş yaşanan kentte, 30 Nisan'da bağış etkinliği gerçekleştirilecek.

Hem kan stokunun normal seviyede tutulması hem de farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe, kent protokolünün yanı sıra sanat ve spor camiasından önemli isimler de katılacak.

İstasyon Meydanı'nda kurulacak alanda, vatandaşlardan kan bağışı toplanacak.

"2024 İÇİN 3 MİLYON 400 BİN ÜNİTE KAN İHTİYACI VAR"

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, kanın ulusal bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de 300 noktada kan bağışı aldıklarını belirten Saygılı, 1156 özel ve kamu hastanelerine kan operasyonları yaptıklarını söyledi.

Saygılı, Türkiye'nin 2023'te kan ihtiyacının 2 milyon 800 bin ünite olduğunu ve bunu karşıladıklarını dile getirdi.

Yılın ilk 3 ayında kan bağışlarının istenilen seviyede olduğunu ifade eden Saygılı, şöyle konuştu:

"2024 için yaklaşık 3 milyon ünite kan ihtiyacı var. Bunu karşılamamız lazım. Geriye dönük 3 aylık rakamlar bize gösteriyor ki çalışmalarımız iyi gidiyor. Adana, kan stokunda kendi ihtiyacını karşılayan ve çevre illere destek olan bir kent. Her zaman Adana'nın, Çukurova'nın ve Doğu Akdeniz'in kıymetli Kızılay dostları ve bağışçıları olabildiğince bilinçli. Dolayısıyla Adana ve çevre vilayetler Türkiye'de önde giden kendine yeten kentlerimizden bir tanesi."

"KAN BAĞIŞI YAPMALI VE TANIMADIĞI İNSANLARLA CAN BAĞI KURMALI"

Saygılı, Adana Valiliği himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile 30 Nisan'da kentte düzenleyecekleri spor ve sanat camiasından katılımcıların da yer alacağı kan bağışı kampanyasına herkesi beklediklerini söyledi.

Yaza girerken ve ramazan aylarında kan stoklarında düşüş olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Yaz aylarına girmeden önce ulusal kan stokumuzu belli seviyeye getirmek ve ihtiyacı olanların yarasına merhem olmak için burada kan bağışı alıyor olacağız. 18 yaşını bitirmiş kıymetli dostlarımızdan, 50 kilogramın üzerindeki her değerli kardeşimizden, erkek kardeşlerimizden 3 ayda bir, kadın kardeşlerimizden 4 ayda bir Kızılaya gelip kan bağışı yapmalarını tavsiye etmiş olacağız. 15-20 dakikasını ayırmış kıymetli hemşerilerimiz, İstasyon Meydanı'na gelerek kan bağışı yapmalı ve tanımadığı insanlarla can bağı kurmalı. Bilmediği ve tanımadığı insanlara iyilik ulaştırması ve kan kardeşi olması konusunda 30 Nisan'da İstasyon Meydanı'na tüm Adanalı büyük ailemizi davet ediyoruz."

Etiketler : adana bağış kampanya kızılay kan stok
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