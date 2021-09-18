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18 Eylül 2021 Cumartesi 19:34:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 19:34:00

İstanbul'da beklenen yağış başladı

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İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış etkisini göstermeye başladı. Bazı bölgelerde dolu etkili olurken, bazı yerlerde de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi bazı ilçelerde hafif hafif etkisini göstermeye başladı.

Yağış öncesinde çakan şimşekler adeta akşamı aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak başladı.

Silivri'nin yüksek mahallelerinde ise kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy'de ise fırtınada etkisini gösterdi.

Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Silivri Yol Çatı Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu saman balyaları tutuşarak alev alev yandı.

Öte yandan, Seymen Mahallesinde ise rüzgarın etkisiyle ağaç gövdesinden kırılarak yola devrildi.

Etiketler : istanbul yağmur yağış
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