Ciğer abladan böbrek amcadan

Mardin'de doğuştan karaciğer hastası olan 11 yaşındaki Furkan Tekin, hastalığının böbreklerini de etkilemesi nedeniyle 7 ay önce diyalize girmeye başladı. Bu süreçte eğitimine devam edemeyen Furkan'ın hem karaciğer, hem böbrek nakli olması gerektiği söylenince aile Antalya'daki bir özel hastaneye başvurdu.

OPERASYON ANTALYA'DA YAPILDI

Bütün ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen Furkan, amcası Abdülrezzak Tekin'in (40) böbreği ve ablası Merve Tekin'in (23) karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Yaklaşık 10 gün önce tek ameliyatla sağlığına kavuşan küçük Furkan, hastayken yapamadığı pek çok şeyi artık yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, Furkan'ın karaciğerindeki bir enzim eksikliğinden vücudunun sürekli taş ürettiğini, bu nedenle her iki böbreğinin de tamamen taşlaşmış hale geldiğini belirtti. Aynı ameliyatta karaciğer doku naklini yapan Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastalığına bağlı olarak böbreklerinin bozulmasıyla her iki nakli bir arada yaptıklarını söyledi.

Yeğenine böbreğini veren Abdülrezzak Tekin, “Yeğenimin sağlığına kavuşması benim en büyük temennimdi. Çok şükür artık iyi. Hocalarımızın ellerine sağlık. Allah onlardan razı olsun" dedi. Kardeşine karaciğerinden doku parçası veren Merve Tekin bugüne kadar organ nakli haberlerini gördüklerinde hiç kendi yakınının başına böyle bir şey geleceğini düşünmediğini söyledi.