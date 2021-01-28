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28 Ocak 2021 Perşembe 20:54:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 07:40:00

Ciğer abladan böbrek amcadan

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Doğuştan karaciğer hastası olan 11 yaşındaki Furkan, ablasının karaciğer dokusu, amcasının böbreğiyle hayata tutundu. Şimdi, hastalığı nedeniyle gidemediği okuluna kavuşacağı ve arkadaşlarıyla top oynayacağı günlerin hayalini kuruyor.

Mardin'de doğuştan karaciğer hastası olan 11 yaşındaki Furkan Tekin, hastalığının böbreklerini de etkilemesi nedeniyle 7 ay önce diyalize girmeye başladı. Bu süreçte eğitimine devam edemeyen Furkan'ın hem karaciğer, hem böbrek nakli olması gerektiği söylenince aile Antalya'daki bir özel hastaneye başvurdu.

OPERASYON ANTALYA'DA YAPILDI

Bütün ailesiyle birlikte Antalya'ya gelen Furkan, amcası Abdülrezzak Tekin'in (40) böbreği ve ablası Merve Tekin'in (23) karaciğer dokusuyla hayata tutundu. Yaklaşık 10 gün önce tek ameliyatla sağlığına kavuşan küçük Furkan, hastayken yapamadığı pek çok şeyi artık yapabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Böbrek naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Alper Demirbaş, Furkan'ın karaciğerindeki bir enzim eksikliğinden vücudunun sürekli taş ürettiğini, bu nedenle her iki böbreğinin de tamamen taşlaşmış hale geldiğini belirtti. Aynı ameliyatta karaciğer doku naklini yapan Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, hastalığına bağlı olarak böbreklerinin bozulmasıyla her iki nakli bir arada yaptıklarını söyledi.

Yeğenine böbreğini veren Abdülrezzak Tekin, “Yeğenimin sağlığına kavuşması benim en büyük temennimdi. Çok şükür artık iyi. Hocalarımızın ellerine sağlık. Allah onlardan razı olsun" dedi. Kardeşine karaciğerinden doku parçası veren Merve Tekin bugüne kadar organ nakli haberlerini gördüklerinde hiç kendi yakınının başına böyle bir şey geleceğini düşünmediğini söyledi.  

Etiketler : karaciğer hastası diyaliz Furkan Tekin
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