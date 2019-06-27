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27 Haziran 2019 12:31 | Perşembe

Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor... Gramının fiyatı dudak çuklattı

Bursa'da arı çiftliği kuran İslam Dikbıyık (46), geliştirdiği yöntemle arı zehri sağmaya başladı. İçerisinde 78 enzim bulunan arı zehrinin şifa kaynağı olduğunu belirten Dikbıyık, arı zehrinin gramını 500 liradan sattığını söyledi.

Artvin'den, 20 yıl önce çobanlık yaparken Bursa'ya taşınan İslam Dikbıyık, bir tanıdığı vasıtasıyla arıcılığa merak saldı. Dikbıyık, bir bahçe kiralayarak 2 kovan ile arıcılığa başladı. Geçen süre içinde kendisini bu alanda geliştiren Dikbıyık, 100 kovan arıya ulaştı. Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi'nde 'Arı çiftliği’ kuran İslam Dikbıyık, bir yandan ‘Apiterapi’ adı verilen arıyla yapılan geleneksel tıp yöntemi tedavileri için arı üretmeye başlarken diğer yandan üniversitelere arı zehri tedarik etmeye başladı. Sayılı arı zehri üreticilerinden biri olan İslam Dikbıyık, içerisinde 78 enzim bulunan arı zehrinin birçok hastalıkta kullanıldığını söyledi.

Arı zehrinin arıdan nasıl alındığı hakkında değerlendirmelerde bulunan İslam Dikbıyık, "Zehir arıların iğnesinde oluyor. Saldırı esnasında kendilerini savunma amaçlı kullanıyorlar. Bununla alakalı biz de aparat geliştirdik. Tahta üzerine sazın tellerini çektik. Sazın tellerine 9 volt pille elektrik veriyoruz. Tellerin altına da cam koyduk. Arıların uçuş pistine bu aparatı yerleştirdik. Arılar kovana girip çıkarken elektrik arıları ısırıyor. Isırınca arı iğneyi çıkarıp tele sokmaya çalışıyor. Bu sırada iğnesinden bir damla sıvı damlıyor. Damladıktan sonra havayla temas edince 17 ile 22 saniye arasında kuruyor. Bu şekilde toplayıp, falçatayla kazıyıp toz zehir elde ediyoruz" dedi.

BİRÇOK HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Arı zehrinin eklem rahatsızlıkları, kemik erimesi, psikolojik ve sinirsel hastalıklar, cilt hastalıkları gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanıldığını belirten Dikbıyık, "Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Daire Başkanlığı'nı kurdu. Bugün Türkiye'nin değişik hastanelerinde apiterapiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Özellikle İstanbul'da Türkiye'nin ilk Sağlık Bakanlığı onaylı apiterapi merkezi kuruldu. Saf zehiri saf suyla sulandırıp enjektörle vücuttaki akupunktur noktalarına hocalarımız uygulama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

İLAÇ SANAYİNİN GÖZÜ ARI ZEHRİNDE

Arı zehrinin gramının 500 liradan pazarlandığını belirten Dikbıyık, "Arı zehrinde 78 tane enzim var. Bize soktuğu zaman öne şemsiye açılıyor. Arının zehri boşalıyor. Ardından ikinci ve üçüncüsü açılıyor. Bu şekilde vücudumuza 78 tane enzim protein saçılıyor. Dünyanın bir numaralı proteini arı zehridir. Özellikle Türkiye'de ilaç sanayinin gözü arı zehrine doğru bakmaya başladı. Biz arı zehrini çalışma amaçlı olarak üniversitelere tedarik ediyoruz. Arı zehrinin gramını 500 liradan satıyoruz" diye konuştu.

'ARI ZEHRİ HAK ETTİĞİ NOKTADA DEĞİL'

Türkiye'nin arı zehri üretiminde geç kaldığını dile getiren Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Öğretim Üyesi Hasan Hüseyin Oruç ise, "Arı ürünleri dünyada ve ülkemizde son yıllarda ciddi anlamda önem kazandı. Bizim ülkemizde daha çok bal bilinirken şu an bal dışında propolis, polen, arı zehri, arı ekmeği, arı sütü gibi pek çok ürün artık rutin üretilir, satılır duruma gelmiştir. Arı zehri toplama bakımından yetersizdir. Kullanım ve satışı bakımından bazı sıkıntılar bulunmaktadır. Arı zehri hak ettiği durumda değildir. Arı zehrinin üretilmesi, kalite kontrolü ve ülkemizde pazarlanmasıyla ilgili bu çalışmaları başlatmak istedik. Arı zehrinin kullanımıyla ilgili Türkiye'de altyapı oldukça eksik kaldı. Bilimsel olarak laboratuvar çalışmaları ve insan üzerindeki tıp hekimlerinin çalışmaları başlamış durumda" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

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