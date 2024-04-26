Asılsız 1915 olayları iddiasına sert tepki! "ABD önce Gazze'ye baksın"

Başkan Erdoğan, ABD'nin 1915 olayları üzerinden asılsız iddialarına "1915 olayları üzerinden Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları tekrarlamak yerine Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir." sözleri ile tepki gösterdi.

1915 olayları üzerinden Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları tekrarlamak yerine Amerikan yönetimi Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir. Geçen hafta Güvenlik Konseyinde bu yönde atılan adım, Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosuyla karşılaşmış ve engellenmiştir.

Amerika bu kararıyla sadece Filistin halkının değil Güvenlik Konseyi üyesi diğer devletlerin iradesini de yok saymıştır. Amerikan yönetimi, İsrail'e verdiği koşulsuz askerî ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor, sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken Amerikan Senatosunun İsrail'e 25 milyar dolarlık askerî yardım paketini onaylaması, bunun en net göstergesidir.

Filistin meselesinde Batılı ülkelerin artık sabır taşımızı çatlatan ikiyüzlü politikalarını reddediyoruz. Amerikan vetosu, bizim dünya beşten büyüktür tespitimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bütün insanlığın kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan mevcut yapının devam ettirilmesi mümkün değildir. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz.