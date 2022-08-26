Baba kız aynı sınıfta!

Kırıkkale'de üniversite sınavına giren 50 yaşındaki baba Çetin Özyön ve kızı Merve Nur Özyön Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne yerleşti. İnternet üzerinden üniversiteye kayıtlarını yaptırarak öğrenim görecekleri fakülte ve derslikleri gezen baba ve kızı, birlikte mezun olup kep atmayı hedefliyor.

