800 yıllık hana isot müzesi

ANADOLU'DAKİ TEK EYYUBİ HANI



Harran'a 28 kilometre uzaklıkta bulunan Anadolu sınırları içerisinde kalmış tek Eyyubi hanı olarak bilinen Han el-Barur'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programı kapsamında 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Harran Kaymakamı Cihat Koç, tarihi mekana kalıcı bir işlevsellik kazandırılması ve burayı isot müzesi, açık hava oteli ile konaklama merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

DÜNYANIN TÜM BAHARATLARI OLACAK

Kaymakam Koç, tarihi hanı dünya çapında bir "müze" olarak hazırlamayı istediklerini belirterek şunları söyledi:

"İsot müzesi ama sadece Şanlıurfa isotu değil dünyanın birçok ülkesinden Hindistan'dan, Çin'den çeşitli baharatların sergilendiği bir alan olacak. Bununla birlikte Han el-Barur'un asli hüviyetinde kullanma amacımız da var. Burası aynı zamanda turistlerin konaklama, dinlenme tesisi olarak kullanabileceği bir yer olacak"

İlkbaharda hazır olacak

Han el-Barur, tarihi İpek Yolu güzergahında önemli bir rotada bulunuyordu. Tarihi han, yürüyüş yollarının da yapılmasıyla birlikte ilkbaharda misafirlerini ağırlamaya başlayacak.