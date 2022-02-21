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21 Şubat 2022 Pazartesi 20:00:00 - Güncelleme:21 Şubat 2022 Pazartesi 20:00:00

800 yıllık hana isot müzesi

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki restorasyonu tamamlanan Eyyubiler dönemine ait 800 yıllık Han el-Barur, dünyadaki bütün biber tohumlarının yer alacağı isot müzesine dönüştürülecek. Tarihi han aynı zamanda açık hava oteli ve konaklama merkezi olarak da hizmet verecek.

ANADOLU'DAKİ TEK EYYUBİ HANI

Harran'a 28 kilometre uzaklıkta bulunan Anadolu sınırları içerisinde kalmış tek Eyyubi hanı olarak bilinen Han el-Barur'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programı kapsamında 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Harran Kaymakamı Cihat Koç, tarihi mekana kalıcı bir işlevsellik kazandırılması ve burayı isot müzesi, açık hava oteli ile konaklama merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

DÜNYANIN TÜM BAHARATLARI OLACAK

Kaymakam Koç, tarihi hanı dünya çapında bir "müze" olarak hazırlamayı istediklerini belirterek şunları söyledi:

"İsot müzesi ama sadece Şanlıurfa isotu değil dünyanın birçok ülkesinden Hindistan'dan, Çin'den çeşitli baharatların sergilendiği bir alan olacak. Bununla birlikte Han el-Barur'un asli hüviyetinde kullanma amacımız da var. Burası aynı zamanda turistlerin konaklama, dinlenme tesisi olarak kullanabileceği bir yer olacak"

İlkbaharda hazır olacak

Han el-Barur, tarihi İpek Yolu güzergahında önemli bir rotada bulunuyordu. Tarihi han, yürüyüş yollarının da yapılmasıyla birlikte ilkbaharda misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Etiketler : şanlıurfa harran isot
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