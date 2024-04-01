Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel... Stilleri konuştu

Vatandaşlık görevini getiren yıldızlar, sandık başında renkli görüntüler verdi. Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasını giyerek sandığa gitti. Bebek Tevfik Fikret İlkokulu 1069 numaralı sandıkta oy kullanan Sarıkaya, kıyafet tercihi hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Aile dizisinin setinde bütün ekibe forma hediye etmişlerdi. İlk defa bugün giydim size denk geldi" yanıtını verdi.

Hande Erçel, oy kullanmaya sevgilisi Hakan Sabancı'nın VIP aracıyla geldi. Stiliyle dikkat çeken Erçel, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hepimiz için hayırlısı olsun'' dedi.

