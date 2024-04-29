THY- Airbus ve Rolls-Royce arasında tarihi anlaşma

THY, Airbus ve Rolls-Royce tarafından THY'nin Aralık 2023'te verdiği 150 adet A321neo ve 80 adet A350 kesin uçak siparişinin kutlanması amacıyla THY Genel Müdürlüğü'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Airbus, THY ve Türkiye'deki havacılık şirketleri tarafından gelecek 15 yıl içinde ekonomik değer yaratacak, Türk havacılık ve uzay endüstrisini THY'nin uzun vadeli stratejik büyüme planı doğrultusunda daha da geliştirecek Stratejik Türkiye İlerleme Programının (Strategic Türkiye Enhanced Programme - STEP) tanıtımı da yapıldı.

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milli gurur ve bayrak taşıyıcısı olan THY'nin, Airbus ve Rolls-Royce şirketleri ile yeni uçak ve motor alımları kapsamında yapacağı çok önemli bir yerlileştirme ve endüstrileştirme amaçlı üretim anlaşmasına şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu önemli anlaşma vesilesiyle, firmalar arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğini belirten Bolat, "İkili görüşmelerin, halihazırda havacılık sektörünün tedarik zincirinde yer alan firmalarımız için olduğu gibi, tedarik zincirinin henüz bir parçası olmayan firmalarımız için de yeni fırsatlar oluşturmasını, yerli üretimimize ve tedarikçilerimizin gelişimine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin son 21 yılda ulaştırmadan altyapıya, sanayiden tarıma, hizmetlerden uluslararası ticarete ve savunma sanayisinde çok büyük atılımlar gösterdiğini ifade ederek, bunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde istikrarlı ve güçlü bir siyasi yönetimin etkisinin olduğunu söyledi.

Bolat, Türkiye'nin son 21 yılda reel olarak ortalama yüzde 5,4 büyüdüğünü belirterek, dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 büyüğünü, Türkiye'nin ise yüzde 4,5 reel büyüdüğünü kaydetti.

Dünya ticaretinin geçen yıl yüzde 1,2 küçüldüğüne, Türkiye'nin ise ihracatta rekorlar kırdığına dikkati çeken Bolat, Türkiye'nin 21 yıllık başarısının en önemli göstergesi olan milli gelirde de önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

"BU BİR BİRLİKTE BÜYÜME, BİRLİKTE GELİŞME, KAZAN-KAZAN İLİŞKİSİ OLACAKTIR"

Ticaret Bakanı Bolat, THY'nin hizmetler sektöründeki başarısının herkesi gururlandırdığını dile getirerek, "Dünya liginde ilk 10 içinde olan ve 2033'te dünyada ilk üçün arasında yer almayı hedefleyen dünyadaki en büyük markamızdır. Ticaret bakanı olarak, yabancı mevkidaşlarımla ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerimizde THY'nin kalitesinden ve başarılı hizmetlerinden bahsedilmesi bizler için iftar vesilesidir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayindeki başarısının Türk sanayinin başarısı olarak algılandığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Türk havacılık ve savunma sanayinde çok büyük bir atılım sağlandı. Şu anda 80 bini aşkın çalışanı, yılda 12 milyar dolarlık üretim hacmi ve 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Türk savunma sanayi, gururumuzdur ve her geçen yıl hızlı adımlarla yükselişini devam ettirmektedir. Türk Hava Yolları, 2033'e kadar olan 10 yıllık programında 800 uçaklık hedefle yola çıktı. Bu programı Türkiye'de havacılık endüstrisinin gelişmesi için önemli görüyorum. Ayrıca, (Airbus ve Rolls-Royce ile) anlaşmaya, böylesine bir yerlileştirme ve sanayileştirme programının dercedilmesi çok önemli katkılar sağlayacaktır. Bu noktada kamu ve özel kesimdeki sanayicilerimiz için inşallah yeni kapılar, yeni fırsatlar açılacaktır."

THY, Airbus ve Rolls-Royce'nin yeni dönemdeki işbirliğinin hem uluslararası yatırımcılar açısından hem şirketlerin bundan sonraki performansları açısından katkılar sunacağını ifade eden Bolat, "Bu bir al-sat ya da sat-al ilişkisi değildir, bu bir birlikte büyüme, birlikte gelişme, kazan-kazan ilişkisi olacaktır. Taraflar da umut ediyorum ki bundan çok memnun kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak, Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projesi Desteği ile Turquality ve marka destek programlarıyla önemli destekler verdiklerini ifade ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

BAKAN KACIR: TÜM PARÇALARI ÜRETME KABİLİYETİNE SAHİBİZ

Bakan Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, Avrupa'nın en genç filolarından birine sahip THY'nin gerçekleştirdiği yatırımların, Türk sivil havacılığının kalite ve sürdürülebilirlik odaklı büyümesinde bir kilometre taşı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Sivil havacılık sektörünün, özellikle son yıllarda gerçekleştirdikleri yatırım ve projelerle kalite odaklı hizmet anlayışını tüm dünya ile buluşturduğunu aktaran Kacır, "Ülkemizin sivil havacılık alanındaki vizyonunun önemli bir örneği olan İstanbul Havalimanı yalnızca beş yıl gibi kısa bir sürede Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını aldı." diye konuştu

Kacır, İstanbul Havalimanı'nın modern altyapısı ve sunduğu yolcu deneyimiyle İstanbul'u küresel bir kesişim noktasına dönüştürdüğüne işaret ederek, "Kıtaları buluşturan, küresel finans ve ticaret üssü, turizm destinasyonu konumundaki İstanbul'un küresel cazibe merkezi rolünü perçinledi." ifadelerini kullandı.

Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen sivil havacılık altyapı yatırımlarını doğru ve vizyoner bir iş stratejisiyle buluşturan THY'nin de elde edilen başarının önemli bir mimarı olduğunu belirten Kacır, "Türkiye ve İstanbul'u havacılıkta dünyada en üst sıralara taşıyan THY, jeopolitik riskleri, makroekonomik belirsizlikleri ve pandemi sürecini başarıyla yönetti. Büyüme yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor." dedi.

Kacır, Türkiye'nin havacılık sanayisinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teknoloji üreten ve geliştiren Türkiye'yi inşa ederken bilgi yoğun ve ileri teknoloji odaklı bu sektörde, özellikle savunma sanayinin AR-GE'de, inovasyonda ve üretimde uzun vadeli bakış açısı paradigma değişimlerine odaklanan yaklaşımı ile üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi üst düzeye taşıyoruz."

Havacılık sanayini, ana ve alt yükleniciler, KOBİ'ler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerle Türkiye'nin yüksek teknolojide öncü sektörü haline getirdiklerini ifade eden Kacır, "Bugün Türk havacılık sanayi kendi özgün platformlarını geliştirme ve üretebilme kabiliyetine haizdir." şeklinde konuştu.

Kacır, havacılık sanayisinin birçok küresel uçak ve motor üreticisinin tedarik ortakları arasında yerini aldığına dikkati çekerek, "Bir yolcu uçağının gövdesinde yer alan tüm parçaları üretme kabiliyetine sahibiz. Bugün dünyadaki tüm yeni nesil yolcu uçaklarında Türkiye'de üretilmiş bir parça mevcut." dedi.

"HAVACILIK YAPISALLARINDA 10 MİLYAR DOLAR SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞTIK"

Dünyanın dördüncü büyük havacılık kompozit tesisini ülkeye kazandırdıklarını belirten Bakan Kacır, havacılık yapısallarında geçen yıl bir milyar dolar ihracat hacmine ve 10 milyar dolar sözleşme büyüklüğüne ulaştıklarını ve bu alanda yetkin insan kaynağının 10 bini bulduğunu dile getirdi.

Kacır, inşa edilen tesislerle bugün her türlü uçak motoru parçasını test edebilecek altyapının ülkede mevcut olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Uçak ve helikopter motorunda fan, kompresör ve türbinde üretim yetkinliğine sahibiz. İnovasyon ve teknoloji geliştirmede özellikle kritik rol üstlenen yeni nesil malzeme teknolojilerinde özellikle yüksek sıcaklığa dayanıklı nikel tabanlı inconel ve kobalt tabanlı alaşımların üretiminde yetkinlik oluşturduk. Havacılık alanında kazandırdığımız tesislerle sanayimizin ihtiyaç duyduğu hassas dökümleri de ülke içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Havacılık sanayinde elde ettiğimiz birikim ve deneyimi en az havacılık kadar zorlu bir alan olan uzay sanayine taşıyoruz."

Gelecek dönemde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeni bilimsel araştırmalar yürütmek ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmek adına programlar başlatacaklarını vurgulayan Kacır, "Yeni nesil uydu geliştirmede küresel bir oyuncu olmayı, bölgesel konumlandırma ve zamanlama sistemimizi geliştirmeyi ve uzay limanı kurarak uzaya erişimi güvence altına almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, 2035'e kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması öngörülen küresel uzay ekonomisinden alınan payı artıracaklarını belirterek, uzayın kendilerine sunduğu yeni teknoloji geliştirme kabiliyetlerinden en üst düzeyde yararlanacaklarını söyledi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen İMECE uydusunun, geçen yıl uzaya fırlatılarak yörüngesine başarıyla yerleştiğini hatırlatan Kacır, "Böylece Türkiye, kendi yer gözlem uydusunu geliştirebilen ülkeler arasında yerini aldı. Yer gözlem uydularında elde ettiğimiz tasarım, test, montaj, entegrasyon ve üretim yetkinliği, haberleşme uydularımızın da geliştirilmesini tetikledi." diye konuştu.

"TEKNOLOJİK YETKİNLİKLERİMİZİ YÜKSELTECEK YATIRIMLARIN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kacır, uzun süren çalışmalar sonunda, bütün kritik alt sistemlerini yerli ve milli olarak geliştirdikleri TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun üretim süreçlerini tamamladıklarını ve temmuz ayında uzaya fırlatmaya hazırlandıkları milli haberleşme uydusunun yerlilik oranının yüzde 80'i aştığını söyledi.

TÜRKSAT 6A'yı devreye aldıklarında Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağına işaret eden Kacır, "Tüm bu başarı ve kazanımlar; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğiyle birlikte, yıllardır ortaya koyduğu siyasi irade ve Türkiye'ye çizdiği vizyon sayesindedir. 'Milli Teknoloji Hamlesi!' vizyonuyla ülkemizin kritik teknolojileri geliştirme yetkinliğini perçinleyerek, başarı hikayelerine hep birlikte yenilerini ekleyeceğiz." dedi.

Kacır, "Dünyanın en büyük ve en geniş katılımlı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST bünyesinde helikopter tasarımından rokete, insanız hava araçlarından jet motor tasarımına, havacılık ve uzay sektörünün birçok alanında düzenlediğimiz yarışmalarla yetkin insan kaynağımızı güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak havacılık ve uzay sanayinde rekabet gücümüzü artıracak, insan kaynağını güçlendireceklerini belirten Kacır, aynı zamanda bu alanda hem yerli hem küresel yatırımlarla teknolojik yetkinleri yükseltecek projelerin destekçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, 2012'den bu yana havacılık ve uzay sektöründe toplam yatırım büyüklüğü 4 milyar doları aşan 144 yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini anımsatarak, "Yatırım teşviklerimizle havacılık ve uzay sanayi gibi yüksek teknoloji alanlarında üretim kabiliyetlerini güçlendirecek yatırımlara kapsamlı ve yatırımcıların ihtiyaçlara yönelik teşvik paketleri sunuyoruz." diye konuştu.

BAKAN URALOĞLU: THY DÜNYANIN EN FAZLA ÜLKESİNE UÇAN HAVA YOLU KONUMUNA GELDİ

Türk Hava Yollarının (THY) Aralık 2023'te verdiği 150 adet A321neo ve 80 adet A350 kesin uçak siparişinin kutlanması amacıyla THY Genel Müdürlüğü'nde etkinlik düzenlendi.

THY, Airbus ve Rolls-Royce tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin kısa süre önce Airbus ile 80 adedi kesin ve 25 tanesi satın alma hakkı olmak üzere toplam 105 adet A350; 150 adedi kesin ve 100 tanesi satın alma hakkı olmak üzere toplam 250 adet A321neo uçak satın alım anlaşması imzaladığını hatırlattı.

Rolls-Royce firması ile A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ve yedek motorlarının temin edilmesi yönünde anlaşmaya varıldığını belirten Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, söz konusu uçak alımları kapsamında Airbus ve Rolls-Royce ile Rekabetçi Endüstriyel İş Birlikleri konusunda da müzakereler yapıldı. THY, Airbus ve Rolls-Royce arasında ülkemize yeni iş paketleri getirilmesi ve yerli havacılık servis sağlayıcıları ve parça üreticilerinin bu firmalarla buluşturularak ülkemizin havacılık alanındaki üretiminin artırılması konusunda da mutabık kalındı."

Bakan Uraloğlu, Airbus ve Rolls-Royce firmalarının üst düzey yöneticileri ile hem THY'nin hem de Türk havacılık firmalarının kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik belirlenecek stratejiler, potansiyel işbirlikleri ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar için düzenlenen toplantılar vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 3 PARALEL PİSTTE AYNI ANDA 3 UÇAK İNİP KALKABİLECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2002 yılından bugüne kadar havacılık alanında hayata geçirilen projelerden ve yapılan yatırımlardan bahsederek, iç hatlardaki aktif havalimanı sayısının 57'ye yükseldiğini, 2053'e kadar bu sayıyı 61'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının 174'e, uçuş yapılan ülke sayısının ise 131'e yükseldiğini dile getiren Uraloğlu, 346 noktaya uçuş yapıldığını ifade etti.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın son yıllarda kırdığı yolcu rekorlarına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Avrupa birincisi olan İstanbul Havalimanı'mızda günlük ortalama 1386 uçuş gerçekleştiriyoruz. Geçen haftaki ortalamamız yaklaşık 1450 civarında gerçekleşti. Avrupa'da ilk kez İstanbul Havalimanı'mızda hayata geçirilecek 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın inip kalkmasını da inşallah bu yıl içerisinde deneyimleyeceğiz ve hayata geçireceğiz. Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği de kimseye kaptırmayacağından hepimiz emin olabiliriz."

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZİN GÖKYÜZÜNDEKİ EN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ THY'DİR"

Bakan Uraloğlu, THY'nin, 20 Mayıs 1933'te 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan serüveninin, bugün dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu olarak devam ettiğini belirterek, şirketin 91 yıllık bilgi birikimi, modern altyapısı ve 440 uçaklık zengin filosuyla bugün neredeyse tüm dünyayı kanatları altına aldığını vurguladı.

Havacılık sektöründeki hedeflerine ulaşmada THY'nin önemine işaret eden Uraloğlu, "Bu hedeflere kısa sürede ulaşabilmek için yöneticilerinden teknisyenine tam anlamıyla kenetlenmiş bir THY emin adımlarla yoluna devam edecektir. Hiç şüphesiz Türkiye'nin en büyük markası olan THY 85 milyon insanımızın gurur kaynağıdır. Sizlerin bu motivasyonla çalışarak önümüzdeki hedefleri yakalayacağınıza da gerçekten eminim. Unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin gökyüzündeki en güçlü temsilcisi THY'dir." şeklinde konuştu.

"THY TÜRKİYE EKONOMİSİNE 56 MİLYAR DOLAR KAZANDIRDI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Turkish Cargo'nun, geçen yıl taşıdığı ücretli kargo miktarını yüzde 16 artırarak dünyanın en büyük dördüncü hava kargo taşıyıcısı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi tüm ulaşım modlarında bir merkez haline getirmek için gayret ve azimle çalıştıklarını dile getiren Uraloğlu, "Bu nedenle THY'nin global pazardaki rekabet gücünü daha da artırmak zorundayız. Biliyoruz ki THY, kıtalararası yolcu akışından daha büyük pay almak için hem Avrupa hem de Orta Doğu menşeli dev hava yolu firmalarıyla kıyasıya rekabet halindedir. Bu rekabet kapsamında THY uçuş filosunu da her daim genç tutmayı planlıyor." dedi.

"THY'NİN 2033 HEDEFİ 813 UÇAK VE 171 MİLYON YOLCU"

Bakan Uraloğlu, THY'nin tedarik zinciri, turizm ve diğer dolaylı katkılarla Türkiye'ye ekonomik olarak 56 milyar dolar kazandırdığını ve 2024 hedefinin 63 milyar dolar olduğunu belirterek, gelecek 10 yıllık plan kapsamında bu katkının 144 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

THY'nin 2033'e kadar uçak filosu büyüklüğünü 813'e, yolcu sayısını da 171 milyona çıkarmayı ve 3,9 milyon ton kargo taşımayı hedeflediğini aktaran Uraloğlu, şirketin dijitalleşme hususunda hava yolları arasında dünyada ilk 3'e girmeyi ve Karbon Nötr Havayolu olmayı planladığını ifade etti.

Uraloğlu, THY'nin hızla büyüyen bir hava yolu şirketi olduğunu, İstanbul'un da havacılık alanında global çapta önemli bir ulaşım üssü haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"THY ile Airbus ve Rolls-Royce firmalarının karşılıklı kazanımlara dayanan çok uzun soluklu bir geçmişleri olduğu da bir gerçek. Bu uzun süreli ilişkiler elbette karşılıklı güvenin sonuçları. İşte bu güven ortamını kazan-kazan ilkesine dayalı yeni atılım ve yatırımlarla taçlandırarak uzun dönemli işbirliklerimize yenilerini de eklemeliyiz. Böylece havacılık alanında hep rekorlarla geride bıraktığımız son 22 yıl gibi 2024 yılında da sizlerin çabaları ve desteğiyle inşallah yine rekorlara imza atacağımıza canı gönülden inanıyorum."