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16 Mayıs 2024 Perşembe 20:35:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 20:35:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ile görüştü

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka'yı kabul etti. Görüşme TBMM'de gerçekleşti.

Meclis'teki kabulde, Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç ile Kosova-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan ve beraberindeki heyet yer aldı.

Etiketler : tbmm başkanı numan kurtulmuş Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Kosova Demokratik Türk Partisi Fikrim Damka
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