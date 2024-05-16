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16 Mayıs 2024 Perşembe 21:43:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 21:43:00

Nijerya'da camide bomba patladı! 11 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Nijerya'nın bir camide meydana gelen patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdi.

Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı patlama meydana geldiğini aktardı.

Haruna, patlamada 11 kişinin öldüğünü 17 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade eden Haruna, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Haruna, patlamaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Etiketler : NİJERYA CAMİ BOMBA
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