Nijerya'da camide bomba patladı! 11 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Nijerya'nın bir camide meydana gelen patlamada 11 kişinin yaşamını yitirdi.
Kano Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Abdullahi Haruna, yaptığı yazılı açıklamada, dün eyaletin Gezawa bölgesine bağlı Laraba Abasawa köyünde sabah namazı sırasında ilk tespitlere göre petrol bidonundan kaynaklı patlama meydana geldiğini aktardı.
Haruna, patlamada 11 kişinin öldüğünü 17 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ifade eden Haruna, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.
Haruna, patlamaya ilişkin bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Soykırımcı İsrail mülteci kampında sivilleri vurdu!
- Nijerya'da camide bomba patladı! 11 kişi hayatını kaybetti
- AA'nın Han Yunus fotoğrafı soykırım karesi olarak UAD'de gösterildi
- İtalya'da AB bayrağı hamlesi: Kamu kurumlarından kaldırılması teklif edildi
- Yunanistan'da "Nekbe"nin 76. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
- Gazze'de can kaybı 35 bin 272'ye çıktı