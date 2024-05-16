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16 Mayıs 2024 Perşembe 22:02:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 22:02:00

Macron görüşme talep etmişti: Yeni Kaledonyalı siyasetçiler reddetti

Kaynak: AA

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Denizaşırı Fransız toprağı Yeni Kaledonya'da siyasetçiler, kendileriyle video konferans toplantısı yapmak isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u reddetti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron'un Fransa ile Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'nın seçilmiş temsilcileriyle, şiddet olaylarına neden olan anlaşmazlığı görüşmek amacıyla önerdiği video konferans görüşmesi, "çeşitli aktörlerin şu anlık birbirleriyle konuşmak istememesi" nedeniyle Yeni Kaledonyalı siyasiler tarafından iptal edildi.

Ada'daki şiddet olaylarının 3. gününde, yaralı ve gözaltı sayılarında da artış yaşandı.

Başkent Noumea'da 3 polis daha şiddet olayları sırasında yaralanırken yetkililer yaklaşık 200 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Yeni Kaledonya'ya gönderilen polis ve jandarmanın uçaktan iniş anlarına ait görüntüleri X hesabından paylaşan Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "İstikrarın ve cumhuriyet düzeninin yeniden tesis edilmesi zorunludur." ifadesini kullandı.

Bu arada Yeni Kaledonya Ticaret ve Sanayi Odası, Ada'daki şiddet olaylarının neden olduğu maddi hasarın 200 milyon avroyu aştığını bildirdi.

YENİ KALEDONYA'DA OHAL'E GÖTÜREN SÜREÇ

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerde kendilerini zayıflatacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, yaklaşık 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamıştı.

Ada'da son 3 gündür artan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti, yaklaşık 100 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıkmıştı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, 3 gündür süren sokağa çıkma yasağı ise bir gün daha uzatılmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ada'ya 2 bin 700'e yakın polis ve jandarmanın gönderileceğini belirterek, şiddet olaylarının gelecek saatlerde kontrol altına alınacağının teminatını vermişti.

Darmanin ayrıca, yerli halktan 2 kişiyi öldürdüğü şüphesiyle 1 kişinin tutuklandığını belirtmişti.

Etiketler : fransa cumhurbaşkanı fransız toprağı MACRON Yeni Kaledonya
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