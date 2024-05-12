Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Oyucu Şilan Mikal, anneliği anlattı. Futbolcu Şener Özbayraklı'yla evliliğinden bir oğlu olan Mikal, 'Annelik, sevgi, en büyük sabır, en büyük fedakarlık, en çok empati, en büyük özendir'' dedi. Anne olmakla birlikte hayatında çok şeyin değiştiğine dem vuran Mikal, ''Erken yaşta anne oldum. Sorumluluğu çok büyükmüş. Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim'' dedi.