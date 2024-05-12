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12 Mayıs 2024 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 07:45:00

Muça'dan yaza özel yeni şarkı

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Muça, 'Bi Nedeni var' isimli yeni bir şarkı çıkardı.

Şarkıcı Muça, 'Bi Nedeni var' isimli yeni bir şarkı çıkardı. Söz ve bestesi Kerim Araz'a ait şarkıyı ilk dinlediğinde çok heyecanlandığını söyleyen Muça, ''Bir anda şarkıyı müzikseverlerle buluşturma isteği oluştu ve stüdyo çalışmalarına start vererek ortaya çok güzel bir eser çıkardık. Yıllardır sahne dünyasında varım ve bu şarkıda adeta dinleyen herkesin kendisinden bir şeyler bulacağından eminim" diyerek duygularını dile getirdi.

Etiketler : şarkıcı muça şarkı
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