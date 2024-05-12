Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Şarkıcı Muça, 'Bi Nedeni var' isimli yeni bir şarkı çıkardı. Söz ve bestesi Kerim Araz'a ait şarkıyı ilk dinlediğinde çok heyecanlandığını söyleyen Muça, ''Bir anda şarkıyı müzikseverlerle buluşturma isteği oluştu ve stüdyo çalışmalarına start vererek ortaya çok güzel bir eser çıkardık. Yıllardır sahne dünyasında varım ve bu şarkıda adeta dinleyen herkesin kendisinden bir şeyler bulacağından eminim" diyerek duygularını dile getirdi.