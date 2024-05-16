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Filenin Sultanları'ndan siftah! İlk galibiyet Hollanda'ya karşı
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16 Mayıs 2024 Perşembe 22:28:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 22:28:00

Filenin Sultanları'ndan siftah! İlk galibiyet Hollanda'ya karşı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Antalya etabına galibiyetle başladı. İkinci maçında karşılaştığı Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Hollanda'yı 3-1 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açan "Filenin Sultanları", ilk haftanın ikinci maçında Antalya Spor Salonu'nda Hollanda ile karşılaştı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadeleye hızlı başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk setin başında rakibine sayı vermeden 5 sayılık üstünlük kurdu. Savunmada ve hücumda iyi grafik çizen ay-yıldızlılar, bu seti 11 sayı farkla (14-25) önde tamamlayıp skoru 1-0'a getirdi.

İkinci setin başında Hollanda'nın ataklarına engel olamayan ve 3-0 geriye düşen "Filenin Sultanları", Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in performanslarıyla öne çıktığı setin ortasında etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 6 farklı üstünlüğe ulaştı: 10-16.

Türkiye bu sette 20-19 öndeyken Melissa Vargas, Hollanda'nın sayısına engel olmak için saha kenarında oturanların üzerine giden topa müdahalede bulunmak istedi. Seyircilerin üzerine yığılan Vargas, düşme pahasına yaptığı bu hareketle seyircinin alkışını aldı, ancak çabası sayıya engel olmaya yetmedi.

Hollanda'nın setin son bölümünde 24-23 öne geçmesi üzerine A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, mola aldı. "Filenin Sultanları", ikinci seti 25-23 kaybetti: 1-1.

Üçüncü sete üstün başlayan taraf, A Milli Kadın Voleybol Takımı oldu. "Filenin Sultanları", 6 sayı farka ulaştığı (12-18) seti, 25-23 kazanarak yeniden öne geçti: 1-2.

Ay-yıldızlı ekip, karşılıklı sayılarla geçen dördüncü seti 25-18, maçı da 3-1 kazandı.

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında dün Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, organizasyondaki üçüncü karşılaşmasında 18 Mayıs Cumartesi günü İtalya ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Angela Grass (Brezilya), Ziling Wang (Çin)

Hollanda: Plak, Lohuis, Jasper, Buijs, Baijens, Van Aalen (Reesink, Dijkema, Dambrink, Timmerman, Knollema, Marring)

Türkiye: Elif Şahin, Beyza Arıcı, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Tuğba İvegin, Ayça Aykaç Altıntaş, Derya Cebecioğlu)

Setler: 14-25, 25-23, 23-25, 18-25

Süre: 102 dakika (21, 27, 29, 25)

Etiketler : tÜRKİYE HOLLANDA VOLEYBOL FİLENİN SULTANLARI
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