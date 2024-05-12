Hülya Avşar, YouTube programında şarkıcı Murat Boz'u ağırladı. Bir dönem 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturan ikili, o günleri yad etti. Yarışmada çok güldüklerini söyleyen Murat Boz, diğer meslektaşları Mustafa Sandal'ın bu duruma çok kızdığını söyledi.

Buna karşılık Avşar Kızı, ''Bir şey anlatıyorum. 10 saat bakıyor, bunlar ne anlatıyor diye... çok ciddiydi. Sanki dünyayı kurtaracak bir hale vardı'' diyerek kahkaha attı.

Avşar Kızı daha sonra ise ''Yarışmanın benden sonra havası kalmadı' açıklamasını yaptı.