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12 Mayıs 2024 Pazar 07:53:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 07:53:00

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması: Benden sonra havası kalmadı!

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Bir dönem 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturan Hülya Avşar dikkat çeken bir açıklama yaptı. Avşar Kızı 'O Ses Türkiye' için "Yarışmanın benden sonra havası kalmadı." dedi.

Hülya Avşar, YouTube programında şarkıcı Murat Boz'u ağırladı. Bir dönem 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturan ikili, o günleri yad etti. Yarışmada çok güldüklerini söyleyen Murat Boz, diğer meslektaşları Mustafa Sandal'ın bu duruma çok kızdığını söyledi.

Buna karşılık Avşar Kızı, ''Bir şey anlatıyorum. 10 saat bakıyor, bunlar ne anlatıyor diye... çok ciddiydi. Sanki dünyayı kurtaracak bir hale vardı'' diyerek kahkaha attı.

Avşar Kızı daha sonra ise ''Yarışmanın benden sonra havası kalmadı' açıklamasını yaptı.

Etiketler : hülya avşar o ses türkiye yarışma murat boz
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