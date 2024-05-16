Kripto düzenlemesine ilişkin açıklama: Yurt dışı platformlarında işlem yasaklanmıyor

AK Partili Ömer İleri'den kripto düzenlemesine ilişkin açıklama: Yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklanması söz konusu değil
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'den açıklama geldi. İleri, "Taslakla Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklanması söz konusu değildir." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanlığına bugün sunulan kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imza sahibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'den sunulan düzenlemeye ilişkin açıklama geldi.
Kripto varlık düzenlemesi TBMM'ye sunuldu!Ömer İleri yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
Bugün meclise sunduğumuz ve kamuoyunda kripto yasa tasarısı olarak bilinen düzenleme ile ilgili olarak sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar doğrultusunda, özellikle yurt dışı platformlarına istinaden aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı duyuyorum; Taslakla Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklanması söz konusu değildir. Türkiye'de yerleşiklerin kendi inisiyatifleri ile yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışı platformların Türkçe internet sitesi açması, Türkiye'de yerleşiklere yönelik reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması SPK lisansına tabi olacaktır.
Bugün meclise sunduğumuz ve kamuoyunda kripto yasa tasarısı olarak bilinen düzenleme ile ilgili olarak sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar doğrultusunda, özellikle yurt dışı platformlarına istinaden aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı duyuyorum;— Dr. Ömer İleri (@DrOmerileri) May 16, 2024
Taslakla Türk...
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