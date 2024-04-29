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29 Nisan 2024 Pazartesi 18:29:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 18:29:00

ABD üniversitelerindeki Filistin eylemleri Fransa'ya sıçradı: Binlerce öğrenci meydanlarda

Kaynak: AA

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Fransa'nın önde gelen üniversitelerinden Sorbonne'da öğrenciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle gösteri yaptı.

İsrail tarafından 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yürütülen soykırıma karşı ABD üniversitelerinde başlayan protesto gösterileri dalga dalga büyüyor. Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri ülkedeki onlarca üniversiteye yayıldı. Soykırımcı İsrail'e desteğini açıklayan ABD'nin polisi Filistin yanlısı öğrencilere karşı orantısız güç kullanmaya devam ediyor. Eylemler Fransa üniversitelerine de sıçradı

Başkent Paris'te, Sorbonne Üniversitesinde yüzlerce öğrenci üniversite binası önünde toplandı.

Oturma eylemi yaparak ve tempo tutarak Gazze'deki krizi ve İsrail saldırılarını protesto eden öğrenciler, metrelerce uzunluğunda Filistin bayrağı açtı.

Ayrıca öğrenciler kampüste çadırlarıyla kamp kurdu.

Üniversite önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, polis eylem yapan öğrencilerin bulunduğu alanı çevreledi.

"Gazze Gazze, Sorbonne seninle", "Özgür Filistin" sloganları atan öğrenciler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Sorbonne Üniversitesinden bir grup öğrenci, geçen hafta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üniversiteyi ziyaretinde, konuşma yaptığı bina çevresinde Filistin'e destek gösterisi düzenlemişti.

Ülkenin prestijli üniversitelerinden Sciences Po'da da Filistin'e destek eylemleri sürüyor.

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Etiketler : Fransa Filistin İsrail ABD Üniversite
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