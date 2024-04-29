Laik atak geçiren kadın Taceddin Kutay'ın 6 yaşındaki çocuğunu hedef aldı! İşte o anlar

Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay'ın 6 yaşındaki kızı İstanbul Göztepe'de ilahi söylediği sırada 'laik atak' geçiren bir kadın tarafından "Bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" sözleri ile tacize uğradı.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaşan Dr. Taceddin Kutay, "6 yaşındaki kızım Fulya Göztepe'de yürüyorduk. İlahi söylemek istedi ve ey aşıkı dildade okumaya başladı. Lailahe illallah Muhammedurrasulullah derken videodaki kadın yanımızdan geçiyordu. Durdu ve Fulya'ya "bunları size nerede öğretiyorlar anaokulunda mı?" Diye sordu. Ben öğretiyorum dedim." ifadesini kullandı.

İlahiyi kendisinin öğrettiğini belirten Kutay'a sözlü saldırısını devam ettiren kadın, "El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkıyorsunuz. Ben üniversite hocasıyım, siz ne cahil insanlarsınız" diyerek tacize devam etti.

Yaşanan saldırı sonrası şikayetçi olduklarını belirten Taceddin Kutay, "Hemen polisi aradım, kaçmaya başladı. Elimde üç çanta kucağımda Fulya evine kadar takip ettik; polis geldi, şikayette bulunduk. Bu gemi azıya almışlık, şuursuzluk sokak ortasında altı yaşında çocukları sözlü taciz etmeye kadar vardı. Varın gerisini siz hesap edin." ifadesini kullandı.

Yaşanan olay sonrası Taceddin Kutay, korku dolu anları 24 TV canlı yayınında böyle anlattı:

Kızım Fulya'nın bugün yetenek sınavı vardı, orada şarkı söyledi. Kızımla Göztepe'de yürürken hangi şarkıları okudun dedim? Kızım da, "Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" dedikten sonra 70 yaşlarındaki bir kadın sert bir bakışla dönüp, "Bunu size nerede öğretiyorlar, anaokulunda mı?" dedi. Daha sonra kadın, "El kadar çocukların beynini bu saçmalıklarla yıkamaya utanmıyor musunuz?" diyerek konuşmasına devam etti.

"6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ ALTÜST OLDU"

#SONDURUM TACEDDİN KUTAY VE KIZI SALDIRIYA UĞRADI



Akşam Gazetesi Yazarı Dr. Taceddin Kutay (@Taceddin_Kutay): Kızımla Göztepe'de yürürken hangi şarkıları okudun dedim? Kızım da, "lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" dedikten sonra 70 yaşlarındaki bir kadın sert bir bakışla... pic.twitter.com/EMnFANLm98 — 24 TV (@yirmidorttv) April 29, 2024

Küçük kızının çok korktuğunu aktaran Kutay, "Ben polisi aradım, kadın kaçmaya başladı. Kaçarken bana "Ben üniversite hocasıyım siz ne cahil adamlarsınız" diye bağırdı. Sonra polisler geldi, kadın hakkında şikâyetçi oldum. Bana bu sözleri söylese bir şey demeyeceğim ancak 6 yaşındaki çocuğumun psikolojisi altüst oldu. Çığlık çığlığa bağırdı, kızım çok korktu."