Türkiye'den Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karara "Fransa Ulusal Meclisi'nin kabul ettiği karar yok hükmündedir. Tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir" sözleri ile sert tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Ulusal Meclisinin Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı dönemine dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunmasına tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisinin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir." ifadesi kullanıldı.
Fransız hükümetinin, 2023'te, Fransız Senatosunda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aynı mesnetsiz ithamların bu kez iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir."
Açıklamada, parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmadığı vurgulanarak "Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırıdır." ifadesine yer verildi.
Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 Tarihli Asuriler ve Keldanilere İlişkin Kararında Osmanlı Dönemine Dair Hukuki ve Tarihi Temelden Yoksun İthamlarda Bulunulması Hk. https://t.co/eSp2v8F5Pn pic.twitter.com/HDjiUdINl5— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 29, 2024
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