Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu

Teröristlerin, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı başından vurarak öldürüp aracını gasbettikleri bölgede paramotor ele geçirildi.

Paramotorun incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.

Teröristlerin saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmişti.