Kayseri'de veteriner teknikerinin şehit edildiği bölgede paramotor bulundu
Kaynak: AA
Ankara'da geçen yıl İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı gerçekleştiren 2 teröristin saldırıda kullandıkları aracı gasbettikleri ve bir veteriner teknikerini şehit ettikleri Kayseri'nin Develi ilçesinde paramotor bulundu.
Teröristlerin, veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı başından vurarak öldürüp aracını gasbettikleri bölgede paramotor ele geçirildi.
Paramotorun incelenmek üzere Ankara'ya gönderildiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne 1 Ekim 2023'te hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırıda bulunmuş, teröristlerden biri kendini patlatmış, diğeri ise etkisiz hale getirilmişti. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu yaralanmıştı.
Teröristlerin saldırıda kullandıkları aracı Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Bozlağan'ı öldürüp gasbettikleri belirlenmişti.
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