Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

TRT'nin 'Mehmed Fetihler Sultanı' Fatih Sultan Mehmed'i canlandıran Serkan Çayoğlu, Fransa'da ödüllendi. Çayoğlu, Paris'te düzenlenen Festiculture'de 'Yılın En Sevilen Star Oyuncusu ödülü'nün sahibi oldu. Avrupalı hayranlarıyla bir araya gelen oyuncu, onların sorularını da yanıtladı. çayoğlu, 'Fatih Sultan Mehmed'i canlandırmak neler hissettiriyor?" sorusuna 'Sorumluluğu iliklerime kadar hissediyorum" diyerek cevap verdi.