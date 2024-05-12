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12 Mayıs 2024 Pazar 07:46:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 07:46:00

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

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Annesinin vefatından sonra sahne almayan Hande Yener, suskunluğunu Avrupa turnesiyle bozacak.

Annesinin vefatından sonra, yaklaşık 2 aydır sahne almayan Hande Yener, suskunluğunu Avrupa turnesiyle bozacak. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Avusturya'da toplamda 12 konser verecek olan yorumcu, turneye 19 Mayıs'ta Frankfurt'ta start verecek. Hande Yener ilk konserin ardından 20 Mayıs'ta Stuttgart, 24 Mayıs'ta Tilburg ve 25 Mayıs'taki Köln konserleriyle turnenin ilk dört ayağını sonlandıracak.

Etiketler : anne vefat hande yener konser
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