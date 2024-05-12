Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Annesinin vefatından sonra, yaklaşık 2 aydır sahne almayan Hande Yener, suskunluğunu Avrupa turnesiyle bozacak. Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre ve Avusturya'da toplamda 12 konser verecek olan yorumcu, turneye 19 Mayıs'ta Frankfurt'ta start verecek. Hande Yener ilk konserin ardından 20 Mayıs'ta Stuttgart, 24 Mayıs'ta Tilburg ve 25 Mayıs'taki Köln konserleriyle turnenin ilk dört ayağını sonlandıracak.