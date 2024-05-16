Kızını öldürüp kendisini yaralayan torunundan şikayetçi olmadı

Kızını öldürüp kendisini yaralayan torunundan şikayetçi olmadı

Bursa'da, para isteğine olumsuz yanıt veren halası Safiye Vardar'ı öldüren, babaannesi Sabriye Balaban'ı da yaralayan Yiğit Balaban

Olay, 14 Eylül 2023'te saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Anne-kız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Bu sırada Yiğit Balaban, mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı yere yığılırken, Yiğit Balaban ise kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Safiye Vardar'ın öldüğü belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban, ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin yakalayıp gözaltına aldığı Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

"NİYETİM ONU ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"



Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık, halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini iddia edip, niyetinin onu öldürmek olmadığını söyledi.

"DENGESİNİ KAYBETTİ VE ELİMDEKİ BIÇAK KALBİNE SAPLANDI"



Balaban, "Mutfakta tartışma yaşadık. Halam bana kızıp banyoya gitti. Epilepsi hastası olduğu için bir anda sinir krizi geçirmeye başladı. Mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Halam banyoda yerlerin ıslak olmasından dolayı bir anda dengesini kaybetti ve elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem bizi ayırmak isterken bıçak ona da isabet etti" sözleriyle kendisini savundu.

"KIZIMIN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ HATIRLAMIYORUM, TORUNUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"



Torununun, kızını isteyerek öldürmediğini öne süren Sabriye Balaban, "Olayın yaşandığı gün Yiğit'in elinde bıçak gördüm. Öldürme anını hatırlamıyorum. Kızım Safiye Vardar bir anda banyodan çıkıp mutfakta yere yığıldı. O an öldüğünü anladım. Yiğit kimseyi öldürmek istemedi. Bir anda kavga etmeye başladılar. Kızımın nasıl öldüğünü hatırlamıyorum. Torunumdan şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.