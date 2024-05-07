Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Eski manken Yeşim Erçetin'in iki yıl önce nikâh masasına oturduğu ve boşanmak üzere olduğu eşi Fevzi Kardeseci vefat etti. Yaşamını ABD'de sürdüren Erçetin, eşi Fevzi Kardeseci'nin banyoda başını mermer zemine çarparak yaşamını yitirdiğini söyledi. Erçetin, "Yeminimizi tuttuk iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik. Canım kocam gidişin çok ani oldu. Işıklarda uyu... Taziye için arayanlara teşekkür ederim. Acım çok büyük" dedi.