2024 İlahiyat Yıldızları Ödülleri Kitap Okuma Yarışması başladı!

Türkiye İlahiyatlılar Derneği'nin düzenlediği İlahiyat Yıldızları Ödülleri, gençlerin dini bilgi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen Kitap Okuma Yarışması ile bu yıl da devam ediyor. İlk ödüllerini Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim ettiği yarışma, bu yıl lise ve yetişkin kategorilerinde Türkiye genelindeki tüm gençlere hitap ediyor.

Yarışma Detayları ve Kategoriler:

Türkiye genelinde lise öğrencileri ve yetişkinlere yönelik iki ana kategoride düzenlenen yarışma, katılımcıların "Nübüvvet'in Işığında Peygamberimin İzinde" isimli eseri okuyarak, bu eser üzerinden hazırlanan sınav sorularını online platformda yanıtlamalarını gerektiriyor.

Başvuru ve Katılım:

Başvurular, 8 Nisan – 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında, ilahiyatyildizlariodulleri.com adresi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Yarışma kitabı, site üzerinden E-Kitap formatında ücretsiz okunabileceği gibi, matbu olarak da temin edilebiliyor.

Yarışma Takvimi ve Sınav:

Yarışma sınavı, 10 Ağustos 2024 tarihinde çevrimiçi olarak yapılacak olup, 80 sorudan oluşan çoktan seçmeli test şeklinde olacaktır. Sınav süresi 60 dakika olup, her katılımcı yalnızca bir kez sınava girebilecektir.

Ödüller:

Yarışmanın her iki kategorisinde de dereceye girenler için çeşitli ödüller hazırlanmıştır:

Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için ilahiyatyildizlariodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bu heyecan verici etkinlikte tüm gençlerimizi yer almaya ve bilgilerini sınamaya davet ediyoruz!