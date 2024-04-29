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29 Nisan 2024 Pazartesi 22:14:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 22:14:00

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze'de 2 askeri daha öldü

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İşgalci İsrail ordusunun internet sitesinden yapılan açıklamada, ikisi de çavuş olan Topçu Taburu'ndan İdo Aviv ile Karmeli Tümeni'nden Kalkeidan Mehari Zal'ın Gazze merkezindeki çatışmalarda öldüğü bilgisi verildi.

Askerlerin bugün öldüklerine dikkat çekilen açıklamada, ölümlerine sebep olan çatışmalara dair bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608'e yükseldi.

Etiketler : israil gazze Filistin asker
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