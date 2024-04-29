Başkent için sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Ankara'da bu gece gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece Ankara'da beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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