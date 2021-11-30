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Bakan Varank duyurdu: Türk Antarktik Bilim Üssü'nde çalışmaları tamamladık
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30 Kasım 2021 Salı 11:36:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 11:56:00

Bakan Varank duyurdu: Türk Antarktik Bilim Üssü'nde çalışmaları tamamladık

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Bakan Varank: "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, "Türk Antarktik Bilim Üssü'nün kurulmasına yönelik çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Üssün konsept tasarımını tamamladık." dedi.

Bakan Varank, "TÜBİTAK Bilim, Özel Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin 2021 yılı değerlendirmelerini tamamladık. Bilim insanlarımız, 3 bilim ödülü, 14 teşvik ödülü alacak." diye konuştu.

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 5. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı
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