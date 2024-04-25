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25 Nisan 2024 Perşembe 16:32:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 16:32:00

Başkan Erdoğan, 7 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Honduras, Namibya, İzlanda, Mozambik, Mauritius, Nepal ve Laos büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Honduras Büyükelçisi Mauricio Arturo Bueso Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Martin Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Arni Thor Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Santos Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Christelle Sohun, Nepal Büyükelçisi Tapas Adhikar ve Laos Büyükelçisi Latsamy Keomany Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Honduras Büyükelçisi Chinchilla, Namibya Büyükelçisi Andjaba, İzlanda Büyükelçisi Sigurdsson, Mozambik Büyükelçisi Alvaro, Mauritius Büyükelçisi Sohun, Nepal Büyükelçisi Adhikar ve Laos Büyükelçisi Keomany'i kabul etti.

Etiketler : başkan erdoğan büyükelçiler güven mektubu
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