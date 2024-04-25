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25 Nisan 2024 Perşembe 22:16:00 - Güncelleme:25 Nisan 2024 Perşembe 22:16:00

Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: 31. testi de geçti!

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 31. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı SİHA, test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 31. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 31. Test Uçuşu | 31st Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi | High-Altitude System Identification and Performance Flight Test

Milli Teknoloji Hamlesi

Etiketler : bayraktar tb3 siha uçuş testi selçuk bayraktar
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