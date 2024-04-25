Bayraktar TB3'ten bir başarı daha: 31. testi de geçti!
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 31. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı SİHA, test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor.
Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 31. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Türk Havacılığının Altın Çağı
BayraktarTB3 31. Test Uçuşu | 31st Flight Test
Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi | High-Altitude System Identification and Performance Flight Test
Milli Teknoloji Hamlesi
Türk Havacılığının Altın Çağı �� #BayraktarTB3 31. Test Uçuşu | 31st Flight Test ✈️ ⚓️��— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 25, 2024
✅ Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Uçuş Testi | High-Altitude System Identification and Performance Flight Test #MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/AGLEaTGykB
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