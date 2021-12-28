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28 Aralık 2021 Salı 11:06:00 - Güncelleme:28 Aralık 2021 Salı 11:07:00

Bakan Dönmez duyurdu: Tesis için sözleşme yapılacak

Kaynak: AA

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Bor ihracatında rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.

Bakan Dönmez "Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Dönmez Balıkesir ferrobor üretim tesisi
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