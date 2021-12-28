Bor ihracatında rekor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.

Bakan Dönmez "Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

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