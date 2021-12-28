Bakan Dönmez duyurdu: Tesis için sözleşme yapılacak
Kaynak: AA
Bor ihracatında rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez "2021'de 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan 1 milyar doların üzerinde satış rakamı elde ederek rekor kırdık." dedi.
Bakan Dönmez "Balıkesir'de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız" ifadelerini kullandı.
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