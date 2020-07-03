Türkiye güvenli ülkeler listesinde! Macaristan ve Ukrayna'dan resmi açıklama geldi
Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı. Hemen ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'da "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm." açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Antalya’da görüştü.
Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı ise, "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.
MACARİSTAN, TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİNE ALDI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi.
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