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12 Eylül 2021 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 11:00:00

Tunus Cumhurbaşkanı Said: Yeni hükümet en yakın zamanda açıklanacak

Kaynak: AA

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni hükümetin en yakın zamanda açıklanacağını duyurdu.

Tunus'un başkenti Tunus'taki Habib Burgiba Caddesi'nde devlet televizyonuna verdiği demeçte, beklenen yeni hükümetle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni hükümetin en yakın zamanda açıklanacağını belirten Said, "Hükümet üyelerini, hakkında şaibe olmayan kişilerden seçmek için gayret ediyorum. Bugün de hükümet üyelerinin seçimiyle ilgili bir toplantı yaptık. Bu emaneti taşıyabilecek kişileri aramayı sürdüreceğiz." dedi.

Said, "Ne kaosa çağırıyoruz ne de Tunus halkının kanının dökülmesini istiyoruz. Birileri meşruiyet dairesinden çıkmaktan bahsediyor ancak kanun ne demek bilmiyorlar. Darbeden ve anayasaya aykırı davranmaktan bahsediyorlar. Bilakis biz anayasaya ve tüm değerlere saygı duyduk." diye konuştu.

Said, hükümetin ne zaman açıklanacağına dair net bir tarih vermedi.

TUNUS'TA CUMHURBAŞKANI SAİD'İN OLAĞANÜSTÜ KARARLARI

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazıları da Said'i anayasal bir darbe girişiminde bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said, bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclisin çalışmalarının durdurulması dahil olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "ülkedeki tehlike durumu geçmediği gerekçesiyle ikinci bir emre kadar uzatıldığını" bildirmişti.

Etiketler : Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said yeni hükümet meclis
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