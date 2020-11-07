  • BIST
    1191.96
  • Dolar
    8,5205
  • Euro
    10,1435
  • Altın
    534,8240
İstanbul
12 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden seçimlerle ilgili konuştu: 300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz
Trump'tan Biden açıklaması: Daha yeni başlıyor
Başkan Erdoğan imzaladı... MB Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Trump ve Biden destekçileri karşı karşıya geldi... Ulusal muhafızlar sokaklara indi
Avrupa koronavirüsün pençesinde... Salgın bilançosu ağırlaşıyor
Başkan Erdoğan: Tüm zorluklara rağmen başardık
Trump: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim
Bakan Koca'dan İstanbul'daki devlet hastanelerine ziyaret
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Koç aşkta Balık işte kazanacak
İstanbul Valiliği mesai saatine ilişkin açıklama yaptı
Macron Fransa'yı karıştırıyor! Türklere ırkçı saldırı
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Bakan Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 436 hastamız var
ABD'de Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak
Fulya Zenginer setlere geri dönüyor! 'Artık oyuncu olabilirim'
Bir Zamanlar Çukurova'nın yapımcısı Burak Sağyaşar'ın Vahide Perçin'e veda mesajı gündem oldu
Biden, Pensilvanya eyaletinde öne geçti
Bakan Selçuk: İzmir'de bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık
Küresel Ekonomik Sorunların Çözümü: Tasarrufa Dayalı Finansman
Joe Biden, Trump için kritik öneme sahip Pensilvanya'da da öne geçti
Bakan Varank duyurdu: Yüzde 70'e çıkardık
ABD seçimleriyle ilgili Türkiye'den flaş açıklama
Rezalette yeni gelişme: Tutuklandılar
Milli gururumuza yeni sistem! Tabii ki yine tam isabet
07 Kasım 2020 Cumartesi 07:53:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 07:53:00

Trump'tan Biden açıklaması: Daha yeni başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD seçimlerine ilişkin oy sayma işlemleri devam ederken Başkan adaylarından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD'nin mevcut Başkanı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Biden haksız yere başkan olduğunu açıklamamalı' dedi.

ABD seçim sonuçları henüz belli olmamışken Trump, sosyal medya hesabından, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı, hukuki muameleler daha yeni başlıyor." açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Seçimlerle ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." dedi.

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin kazananı henüz kesinleşmemişken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." dedi.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : abd seçimleri trump biden twitter
Kalbimden şişlendim

Kalbimden şişlendim
Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu

Tuğba Melis Türk aradığı role kavuştu! Zengin rollerinden bıktı köylü oldu
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!
Bestemsu Özdemir kararını verdi

Bestemsu Özdemir kararını verdi
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark

Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması

Berk Atan'dan rahatlatan 'deprem' açıklaması
Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira'nın alışveriş keyfi

Demet Akalın, Okan Kurt ve kızları Hira'nın alışveriş keyfi
Reklam yüzü oldular

Reklam yüzü oldular
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER