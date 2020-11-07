Trump'tan Biden açıklaması: Daha yeni başlıyor

ABD seçim sonuçları henüz belli olmamışken Trump, sosyal medya hesabından, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı, hukuki muameleler daha yeni başlıyor." açıklamasında bulundu.



AA'da yer alan habere göre, Seçimlerle ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddia da bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." dedi.

ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin kazananı henüz kesinleşmemişken, Cumhuriyetçi başkan adayı Trump, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." dedi.

Seçim gecesi tüm kritik eyaletlerde üstünlüğü olduğunu ancak bir gün sonra bu avantajı "esrarengiz bir şekilde" kaybettiğini belirten Trump, bu eyaletlerde hukuki yollara başvurabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.