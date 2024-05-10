Algılarımızı renkler mi yönetiyor?

Markalar ürünlerini satarken algılarımızla oynuyor. Bunu ise renklerle yapıyor

Peki hangi renk zihnimize ne çağrıştırıyor?

Tutku, enerji ve hareketliliğin rengi olan kırmızı, genellikle tüketicileri harekete geçirmek veya dikkat çekmek için kullanılır

Bu yönüyle indirim ve satış kampanyalarında sıkça karşımıza çıkar

Özellikle teknoloji ve finans sektörlerinde görmeye alışık olduğumuz mavi ise sakinlik, güven, istikrar gibi pozitif duyguları temsil ederek güvenilirlik ve profesyonellik mesajı iletir

Enerji, mutluluk ve canlılığı simgeleyen sarı ise açlık duygusunu tetikler. Bu yüzden ünlü hamburger markaları bu renge mutlaka yer verir

Daha çok sağlık sektöründe görmeye alışkın olduğumuz beyaz renk ise aynı zamanda şık tasarımların vurgulanmasında da karşımıza çıkar