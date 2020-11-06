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06 Kasım 2020 Cuma 19:03:00 - Güncelleme:06 Kasım 2020 Cuma 19:03:00

ABD'de Georgia eyaletinde oy sayımı yeniden yapılacak

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ABD'de Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, sonuçların bu şekilde devam etmesi halinde ABD'nin yeni başkanı olacak.

Oy sayımının devam ettiği Kuzey Carolina'da Trump, Georgia, Pensilvanya ve Nevada'da ise Biden önde görünüyor. Biden 4 eyaletten birinde yarışı önde bitirmesi durumunda ABD'nin yeni başkanı olacak

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : abd georgia eyalet başkanlık trump biden Trump Georgia Pensilvanya
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