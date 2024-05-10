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Başkan Erdoğan'dan eğitimde şiddetle mücadele mesajı: Cezalar arttırılacak
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10 Mayıs 2024 Cuma 22:38:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 22:38:00

Başkan Erdoğan'dan eğitimde şiddetle mücadele mesajı: Cezalar arttırılacak

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Başkan Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini duyurarak, "Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini açıkladı.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da öldürülen okul müdürü İbrahim Oktugan için başsağlığı diledi.

Sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır.

Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükûmet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle,

* Öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak.

* Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek.

* Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek.

* Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

Öğretmenlerimiz müsterih olsun.

Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız.

Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.

Etiketler : başkan erdoğan eğitimde şiddet cezalar öğretmen
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