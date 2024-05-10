VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye kardeş Gazze'ye yardımda zirvede
NASA duyurmuştu: İşte Güneş'te meydana gelen patlamanın fotoğrafı!
Başkan Erdoğan'dan eğitimde şiddetle mücadele mesajı: Cezalar arttırılacak
Resmen duyurdu: Mbappe PSG'den ayrılıyor
BM kararı sonrası Türkiye'den 'Filistin devleti tanınmalı' çağrısı!
BMGK Gazze'deki toplu mezarlar için harekete geçti: Soruşturma açılabilir
10 Mayıs 2024 Cuma 21:31:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2024 Cuma 21:31:00

Kolombiya'dan BM'de Gazze çağrısı: "Barış gücü kurulsun"

Kaynak: AA

ABONE OL

Geçtiğimiz günlerde Soykırımcı İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri kesen Kolombiya'dan Gazze için bir hamle daha geldi. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de barış gücü kurulması için çağrıda bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de barış gücü kurulmasını derinlemesine düşünmeye başlamalı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, soykırımı durdurmayacak. Bu da onun hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve bu ülkeye bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul edilmesine ilişkin Petro, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin'in BM'de tam üyeliğinin desteklenmesi için ilk öneri bizim tarafımızdan sunulmuştu. Latin Amerika ülkelerinin çoğu bu öneriyi destekledi. Daha sonra Latin Amerika, Afrika ve Arap Ligi ile fikir birliğine vardı."

BM GENEL KURULU, FİLİSTİN HAKKINDAKİ KARAR TASARISINI KABUL ETTİ

BM Genel Kurulunda bugün yapılan oylamada, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Türkiye'nin yanı sıra yaklaşık 80 ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. Tasarı 25 "çekimser" oy alırken aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu 9 ülke "hayır" oyu kullandı.

Kararda, "Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve bu nedenle BM'ye üye olarak kabul edilmesi" gerektiğine dikkati çekildi.

Filistin, 2011'de de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmış ancak BMGK'de gereken desteği alamamıştı. Filistin 2012 yılında BM'de "daimi gözlemci statüsüne" kavuşmuştu.

Etiketler : Petro Barış Gücü FİLİSTİN GAZZE BM Kolombiya
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
En büyük destekçim eşim

En büyük destekçim eşim
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Motive'li gece

Motive'li gece
90'lar duygusu bir daha yakalanmaz

90'lar duygusu bir daha yakalanmaz
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX