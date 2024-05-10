Resmen duyurdu: Mbappe PSG'den ayrılıyor

Paris Saint-Germain forması giyen Kylian Mbappe, kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılacağını duyuran Mbappe, "PSG'deki maceram sona eriyor. Serüvenimiz birkaç hafta sonra sona erecek. Pazar günü Parc Des Princes'te son maçıma çıkacağım. Fransa'dan ayrılmak da çok zor ama yeni bir maceraya ihtiyacım vardı. Bundan sonra da PSG'yi yakından takip etmeye devam edeceğim çünkü bu kulübü seviyorum. Teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 6 sezondur PSG forması giyen 25 yaşındaki futbolcunun yeni durağının Real Madrid olması bekleniyor.

MBAPPE'DEN 255 GOL, 108 ASİST



Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'yi 2018 yılında 180 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'dan kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan dönemde PSG formasını 306 kez giydi. Mbappe, 306 maçta 255 gol ve 108 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcu, PSG ile 6 Fransa Lig şampiyonluğu, 3 Fransa Süper Kupası, 3 Fransa Kupası ve 2 Fransa Lig Kupası olmak üzere toplam 14 kupa kazandı.