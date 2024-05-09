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Üsküdar'da sabah oldu deyiminin hikayesi

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Bir toplumun kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtarak miras gibi nesilden nesile aktarılan deyimler, bin bir anlamı içinde taşır

'Üsküdar'da sabah oldu' deyiminin hikayesi de buna çok güzel bir örnek

Bir şeyin zamanını geçirmek, bir cümlenin anlamını geç kavramak, fırsatı kaçırmak gibi anlamlarda kullanılan deyim, Osmanlı Dönemi'nde ortaya çıkmış

Üsküdar'da deniz kıyısında bulunan Valide Sultan ve Mihrimah Sultan camilerinin müezzinleri Yıldız Sarayı'nda yaşayan padişaha seslerinin güzelliğini duyurabilmek ve ondan ihsan alabilmek için sabah ezanını mutlaka Beşiktaş'taki cami müezzinlerinden önce okurmuş

Üsküdar'daki sabah ezanları okunurken Beşiktaş'taki ahali ve esnaf uyanır, günün başladığını anlarmış

Uykuya doyamayıp geç uyananlara ise "Sen hâlâ uyuyorsun. Üsküdar'da sabah oldu." denilirmiş

Zamanla harmanlanıp günümüze kadar ulaşan bu deyim, Üsküdar'ın Beşiktaş'tan önce okunan sabah ezanlarından kaynaklanır

Bu ve bunun gibi birçok deyimimiz, yaşanmış anıları, hikayeleri anlatan küçük birer destan niteliği taşır

Bu dil oyunları, günlük konuşma dilimizi renklendirirken, aynı zamanda derinlik ve şairane bir dokunuş katarak dilin büyülü dünyasını bizlere açar

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