Üsküdar'da sabah oldu deyiminin hikayesi
Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu
Bir toplumun kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıtarak miras gibi nesilden nesile aktarılan deyimler, bin bir anlamı içinde taşır
'Üsküdar'da sabah oldu' deyiminin hikayesi de buna çok güzel bir örnek
Bir şeyin zamanını geçirmek, bir cümlenin anlamını geç kavramak, fırsatı kaçırmak gibi anlamlarda kullanılan deyim, Osmanlı Dönemi'nde ortaya çıkmış
Üsküdar'da deniz kıyısında bulunan Valide Sultan ve Mihrimah Sultan camilerinin müezzinleri Yıldız Sarayı'nda yaşayan padişaha seslerinin güzelliğini duyurabilmek ve ondan ihsan alabilmek için sabah ezanını mutlaka Beşiktaş'taki cami müezzinlerinden önce okurmuş
Üsküdar'daki sabah ezanları okunurken Beşiktaş'taki ahali ve esnaf uyanır, günün başladığını anlarmış
Uykuya doyamayıp geç uyananlara ise "Sen hâlâ uyuyorsun. Üsküdar'da sabah oldu." denilirmiş
Zamanla harmanlanıp günümüze kadar ulaşan bu deyim, Üsküdar'ın Beşiktaş'tan önce okunan sabah ezanlarından kaynaklanır
Bu ve bunun gibi birçok deyimimiz, yaşanmış anıları, hikayeleri anlatan küçük birer destan niteliği taşır
Bu dil oyunları, günlük konuşma dilimizi renklendirirken, aynı zamanda derinlik ve şairane bir dokunuş katarak dilin büyülü dünyasını bizlere açar
- TBMM Başkanı Kurtulmuş, Küba Başbakanı ile görüştü
- Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadele! Kanun teklifi kabul edildi
- Bakan Şimşek'ten "rezerv" açıklaması: Olumlu seyir sürecek
- Diyarbakır'da terör örgütü propagandası iddiasıyla 6 zanlı yakalandı
- İzmir'de FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
- Hakkari'de 5 metreyi bulan karla mücadele