Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.