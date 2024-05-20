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20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:31:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 13:31:00

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı pkk terörist
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