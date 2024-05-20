Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8eAo3GB0DX
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