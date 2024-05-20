Emekliye özel projeler yolda
Kaynak: TRT Haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere özel proje ve uygulamalar için çalışmalarına devam ediyor. Hayata geçirilecek kampanyalarla emeklilere birçok alanda avantaj sağlanacak.
Sağlıktan konaklamaya, kültürel faaliyetlerden sosyal hizmetlere emekliler için pek çok özel uygulama hayata geçiriliyor.
Emekliler yılı kapsamında kamu ve özel sektörle bir çok protokol yapılacak. Emeklilere, hizmette öncelik, ayrıcalık, indirim gibi imkanlar sunulacak.
SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM
Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı spor tesislerinin emekliler için kullanımı da mümkün olacak.
Emekli kartlarına, fatura ödemelerinde, eczane, market ve giyim harcamalarında geçerli olacak indirimler tanımlanacak.
Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümler devreye alınacak. Online hizmetler genişletilerek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmeleri sağlanacak.
81 İLDE EMEKLİ DANIŞMA MASASI KURULACAK
SGK tarafından emekli danışmanları görevlendirilecek. Beklenti ve talepleri dinlenecek.
Faaliyet ve çalışmalar "Emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden paylaşılacak.
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