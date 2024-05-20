VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Grup Toplantısı... Bahçeli konuşuyor
En çok sevilen nostaljik diziler
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlı daha yakalandı
Kurbanlıkların sevkinde uyulacak kurallar belirledi
Reisi için ilk tören Tebriz'de
Maliye'den 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 12:30:00

İsrail saldırıları nedeniyle Refah'tan göç etmek zorunda kalanların sayısı 810 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan göç etmek zorunda kalan Filistinlilere ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizilen açıklamada, "Aileler her yerinden edildiğinde hayatlar ciddi risk altında oluyor. İnsanlar güvenlik arayışı içinde her şeyi geride bırakmak zorunda kalıyor." ifadesine yer verildi.

İsrail saldırıları altındaki Refah'tan son 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin Gazze'nin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkes çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

Etiketler : birleşmiş milletler israil gazze refah filistinli
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Yarışmacılara moral verdi

Yarışmacılara moral verdi
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Film gibi konser

Film gibi konser
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX