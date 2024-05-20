Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İran halkına başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elim helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, İran Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Emir Abdullahiyan'a ve beraberlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına ve vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Elim helikopter kazasında vefat eden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye, İran Dışişleri Bakanı Sayın Hüseyin Emir Abdullahiyan'a ve beraberlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 20, 2024
Dost ve kardeş İran halkına ve vefat edenlerin ailelerine...
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