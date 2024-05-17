X'in logosundaki gizem ne?

Çoğu insan bunu telefonundaki bir kırık gibi algılasa da bazıları bunun bir mermer görünümü olduğunu ifade ederken bazılarıysa 90'lara ait bir siyah kot pantolon deseni gördüğünü ifade etti.

Fakat Elon Musk'ın bu yeni tasarımla ne anlatmak istediği henüz bilinmiyor.