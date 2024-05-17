X'in logosundaki gizem ne?
Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu
Geçtiğimiz yıl çok popüler bir sosyal medya platformu olan Twitter, Elon Musk tarafından satın alındı.
'Fikirlerin dünyaya yayılmasını' simgeleyen ikonik 'mavi kuşla' geçen 17 yıl, geride kalırken logo Musk tarafından X olarak değiştirildi ve 'her şeyin uygulaması' olarak tanımlandı.
Bu yeni logoyu biraz inceleyelim. Elon Musk, bu radikal değişikliği neden yaptı?
X hem bilineni hem de cebirsel olarak bilinmeyeni temsil eder. Aynı zamanda doğum ve ölümle de ilişkilendirilen X, sonsuz bir döngünün ya da değişimin sembolü.
Bu güçlü anlamlar, Musk'ın bu harfe olan hayranlığını ve Twitter yerine X kullanmasının nedenini açıklar nitelikte.
Bu noktada değişen logo kadar bir kir sanılan arka plan zemini de çok konuşuldu.
Çoğu insan bunu telefonundaki bir kırık gibi algılasa da bazıları bunun bir mermer görünümü olduğunu ifade ederken bazılarıysa 90'lara ait bir siyah kot pantolon deseni gördüğünü ifade etti.
Fakat Elon Musk'ın bu yeni tasarımla ne anlatmak istediği henüz bilinmiyor.
- "Reisi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, İran halkına başsağlığı diliyorum"
- Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı
- Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi
- Mengü'den Roma gezisi itirafı: O parayı ödemek boyumuzu aşar
- 14 ilde "Kalkan" operasyonları: 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
- Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak