Süleymaniye'nin temelindeki gizem

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'a bir cami inşa etmesini ve sevabına yalnızca kendisinin nail olabilmesi için hiç kimseden yardım alınmamasını buyurur.

Mimar Sinan ve ustaları hemen işe koyulur ve cami duvarları hızla yükselmeye başlar.

Bu sırada yoksul ve yaşlı bir kadın karşıdan camii inşaatını izler ve içlenerek, "Allah'ım keşke bende zengin olsam, servetim olsa da senin rızan için bir şey yaptırabilsem. Benim elimden ustalara yoğurt vermekten başka bir şey gelmez." der.

Ve eline bir kase yoğurt alıp ustaların yanına gider. Başta ustalar bu ikramı kabul etmez fakat teyzenin ısrarı karşısında mecbur kalıp yoğurdu alırlar.

Bu olayın üzerine Kanuni Sultan Süleyman bir gece rüyasında Süleymaniye Camii'nin mizanda bir kase yoğurtla tartıldığını ve yoğurdun ağır geldiğini görür.

Sabah olur olmaz ilk iş camiye gidip ustaları sorgulayan padişah, olan biteni öğrendikten sonra rüyasında bir tas yoğurdun koskoca Süleymaniye'den daha ağır geldiğini söyler.