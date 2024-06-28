Dillere destan olan "Semerkant Ekmeği"

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Öyle bir lezzet düşününki adına şarkılar, atasözleri ve deyimler yazılmış olsun.

Hatta tarih boyunca dillere destan olup, ünü ülkesinin sınırlarını aşsın.

Efsane olmuş olan bu lezzet, Özbekistan'a özgü olan ve "nan" denilen Semerkant ekmeği.

Semerkant ekmeğinin yapılış şekline ve içerisinde kullanılan malzemeye göre pek çok çeşidi bulunuyor.

İlk zamanlarda ekmeğin tarifi ve yapılışı sadece ailenin erkekleri tarafından yapılabilecek şekilde babadan oğula geçiyor.

Akıllarda eşsiz lezzetiyle yer edinen Semerkant ekmeğinin, en önemli özelliği bozulmadan bir aydan fazla saklanabiliyor olması.

Bir rivayete göre doğduğu toprakları savaşlar nedeniyle terk etmek zorunda kalan Babür Şah, Semerkant ekmeğini çok özlüyor ve Semerkant'tan ekmek ustaları getirtiyor.

Ustalar Semerkant'tan gelen malzemelerle ekmeği hazırlıyor ama Babür Şah özlediği lezzeti ekmekte bulamıyor.

Ustalara ekmeği hazırlarken hamura neyi katmadıklarını soruyor.

Ustalardan birisi, "tüm malzemeleri Semerkant'tan getirdik ancak Semerkant'ın havasını suyunu getiremedik" cevabını veriyor.

Babür Şah, tekrardan hamur için un ve suyun Semerkant'tan getirtilip ekmek yapılmasını istiyor.

Fakat onca çabaya rağmen ekmekte Semerkant ekmeğinin lezzeti olmuyor.

Lezzet sırrının malzemelerde değil de Semerkant'ın kendisinde olduğu kararına varılıyor.

Sizin de unutamadığınız dillere destan dediğiniz bir lezzet var mı?