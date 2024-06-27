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Çaya tuz atılır mı?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Kahveye tuz atıldığını duymuştuk ama çaya tuz atıldığını hiç duymamıştık.

'Çaya tuz mu atılır?' diye şaşırabilir hatta, daha neler diye kızabilirsiniz.

ABD'li bilim insanı Michelle Francl, en iyi çayın "tuzla" demlendiği savını ortaya attı.

Bu açıklama geçtiğimiz aylarda yapıldı.

Profesör, mükemmel çayın gizemini çözdüğü iddiasını ortaya atıyor ve "Çayın Kimyası" adını verdiği kitabında hem tuzlu çayın tarifine yer veriyor hem de önyargılı olunmamasını istiyor.

Çayın tadında bir değişiklik olmadığını, tuzun tadının alınmadığını aksine demlenen çaydaki acılığın tuzla önlenebildiğini savunuyor.

Ama tarihte çaya tuz atma fikrini ilk savunan kendisi değil. 8. yüzyıla ait Çin eserleri incelendiğinde de çaya tuz konulduğu bilgilerine ulaşılıyor.

Çay severlere "İçinizdeki bilim insanını dinleyin" çağrısı yapan Michelle, mutlaka denemelerini tavsiye ediyor.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çayınızı tuzla demler misiniz?

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