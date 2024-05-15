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Kasımpaşa Mevlevihanesi Açıldı

Kaynak: Merve Mehmetnurioğlu

1623-1630 yılları arasında Fırıncızade Şeyh Sırri Abdi Dede tarafından kurulan mevlevihane, aynı zamanda Evliya Çelebi'nin seyyahlığa ilk adım attığı yer olarak biliniyor.

Evliya Çelebi, bir gün rüyasında Hz Muhammed'i görür. Rüyada, "Şefaat ya Resulallah" diyecekken dili sürçer ve "Seyahat ya Resulallah" der.

Bunun üzerine uyanır uyanmaz rüyasını yorumlatmak için Abdullah Dede'nin yanına, Kasımpaşa Mevlevihanesi'ne gider.

Bu rüyayı yorumlayan Abdullah Dede, Evliya Çelebi'ye "Peygamber hazretlerinin yüzünü görüp mübarek elini öpüp hayır duasını almışsın, her iki dünyanın mutluluğuna ulaşırsın." der.

Evliya Çelebi bir dil sürçmesiyle 70 yaşına kadar 50 yılı aşkın bir süre boyunca hemen hemen bütün Osmanlı topraklarını gezer, 3 farklı kıtayı dolaşır, Türk ve dünya kültür mirasına Seyahatname adlı eserini armağan eder.

Bu yolculuğun başladığı mevlevihane, 1979'da çıkan bir yangında tamamen yok olsa da bugün özüne uygun bir şekilde tekrar yaşamaya başladı diyebiliriz.

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